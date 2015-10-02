美国能源：参院金融委员会通过议案欲取消石油出口禁令，但变数仍大

重发-标题新闻：苹果对高通提起诉讼，要求退还约10亿美元承诺退还的专利使用费-CNBC
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路透华盛顿10月1日 - 美国参议院金融委员会周四通过一项法案，解除长达40年之久的美国石油出口禁令，但由于附带一项具有争议的修正条款，因此这项议案在整个国会能否获得通过仍存有变数。
这项议案由民主党参议员Heidi Heitkamp提出，以13票对9票获得通过。Heitkamp来自出产石油的北达科塔州，是唯一对此案投赞成票的民主党参议员。
宾夕法尼亚州共和党参议员Pat Toomey提出在议案中加入一条修订意见，规定要求伊朗赔偿因其支持的恐怖主义活动而受害的美国人；不少参议员认为，这样的措辞给议案的批准前景蒙上阴影。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。