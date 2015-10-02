《香港报摘》--经济日报10月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--楼市转势，买家信心薄弱，上月初以今年新低价320万港元沽出的天水围嘉湖山庄两房户，买家最终仍要＂挞订＂（放弃订金），损失约16万港元；而屋苑上月估价挫3%，为10大屋苑跌幅之冠。
* 其他：
--港股第四季开局，高盛预期受惠四大因素，技术反弹可期，包括内地数据好转、国策密集出台、基金减仓忧虑纾缓，以及估值水平已太低。待宏观情况回稳后，预期H股未来一年反弹23%。
--自由行减少，零售业赶黄金周变阵吸客，周大福 上月于旺角将旧店变身Outlet（特卖场），主力卖特价货珠宝首饰，部分仅原价五至六折，吸引本地客捧场。
--消息透露集资逾百亿港元的新股中国再保险集团、华融资产管理正冲刺10月底前挂牌。中再保因概念独特受捧，寻找基础投资者工作接近尾声，预期将占三成。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”