版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 08:37 BJT

《香港报摘》--经济日报10月2日

* 要闻版头条：

--楼市转势，买家信心薄弱，上月初以今年新低价320万港元沽出的天水围嘉湖山庄两房户，买家最终仍要＂挞订＂（放弃订金），损失约16万港元；而屋苑上月估价挫3%，为10大屋苑跌幅之冠。

* 其他：

--港股第四季开局，高盛预期受惠四大因素，技术反弹可期，包括内地数据好转、国策密集出台、基金减仓忧虑纾缓，以及估值水平已太低。待宏观情况回稳后，预期H股未来一年反弹23%。

--自由行减少，零售业赶黄金周变阵吸客，周大福 上月于旺角将旧店变身Outlet（特卖场），主力卖特价货珠宝首饰，部分仅原价五至六折，吸引本地客捧场。

--消息透露集资逾百亿港元的新股中国再保险集团、华融资产管理正冲刺10月底前挂牌。中再保因概念独特受捧，寻找基础投资者工作接近尾声，预期将占三成。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐