《香港报摘》--信报10月2日

* 要闻版头条：

--美国9月制造业数据徘徊收缩边缘，增长步伐持续为逾两年来最缓慢，道琼斯指数昨天（10月1日）下滑，即使中国制造业数据较预期佳，也无助刺激大市。全球市场经历第三季大幅动荡后，在第四季首个交易日气氛仍未能转好。

* 其他：

--澳门9月博彩收入创今年新低，为171.33亿澳门元，按年跌33%，已是连续第16个月录得倒退。面对赌业不景气，澳门中联办主任李刚表示，中央将有更多措施支持澳门经济，大部分会与博彩业有关。

--生产G-SHOCK的日本企业CASIO，推出售价逾万港元的电子手表，CASIO营业部部长中村宽（Hiroshi Nakamura）表示，以往G-SHOCK手表的对象是年轻人，手表售价介乎100至150美元，随着全球中产阶层人士数目增加，故推出高价版电子表迎合市场，他不担心近期本港市道转差，影响高价版电子表的销情。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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