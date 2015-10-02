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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 09:07 BJT

《全球汇市》美元兑欧元和日圆原地踏步，聚焦美国非农就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1189 1.1194 -0.04 -7.51 1.2097

美元/日圆 119.91 119.92 -0.01 0.38 119.68

欧元/日圆 134.17 134.23 -0.04 -7.61 144.78

美元/瑞郎 0.9767 0.9770 -0.03 -1.75 0.9941

英镑/美元 1.5140 1.5128 0.08 -2.78 1.5573

美元/加元 1.3236 1.3265 -0.22 13.93 1.1618

澳元/美元 0.7038 0.7026 0.17 -13.83 0.8168

新西兰元/美元 0.6404 0.6395 0.14 -17.87 0.7797

澳元/日圆 84.390 84.260 0.15 -13.65 97.750

新西兰元/日圆 76.790 76.690 0.13 -17.87 93.310

英镑/日圆 181.54 181.41 0.07 -2.31 186.38

澳元/新西兰元 1.0980 1.0975 0.05 4.88 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李婷仪/孙国玉/陈宗琦；审校 戴素萍/郑茵/王丽鑫/龚芳)

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