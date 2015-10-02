金属期市：伦敦期铜在稀疏交投中小涨，受矿商减产消息支撑

9月中国大型国有制造企业的活动连续第二个月萎缩，不过降幅慢于8月。

智利第二大铜矿Collahuasi本周表示，计划减产3万吨。该矿由英美资源集团 和嘉能可 所有。

今年铜市供应量估计为2,300万吨，所以这一减产幅度并不算大，但近期已有多家企业宣布减产，从而巩固了市场对矿商会进一步降低产能的预期。

印尼行业官员称，该国时断时续的锡出口在下个月结束后料仍将持续这种情况，因为矿商仍在努力适应当局两个月来出台的第二批出口规定。(完)

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