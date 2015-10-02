金属期市：伦敦期铜在稀疏交投中小涨，受矿商减产消息支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
9月中国大型国有制造企业的活动连续第二个月萎缩，不过降幅慢于8月。
智利第二大铜矿Collahuasi本周表示，计划减产3万吨。该矿由英美资源集团 和嘉能可 所有。
今年铜市供应量估计为2,300万吨，所以这一减产幅度并不算大，但近期已有多家企业宣布减产，从而巩固了市场对矿商会进一步降低产能的预期。
印尼行业官员称，该国时断时续的锡出口在下个月结束后料仍将持续这种情况，因为矿商仍在努力适应当局两个月来出台的第二批出口规定。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”