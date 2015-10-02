《交易视点》台债10年期筹码凌乱，短线震荡难免--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月2日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前台湾处于经济下行等待复苏阶段，但降息之后的殖利率位阶，买盘进场与追价意愿相当薄弱，10年指标债筹码凌乱，使得于发行前交易104/13期 有利空方布局，短线震荡在所难免，预估而本周10年104/12期 成交区间在1.12%-1.22%，而五年券104/9期则在0.77%-0.87%。
市场仍持续关注美联储在意的就业市场数据，ADP及非农就业数据，寻求升息讯号，在就业市场及房市所公布的讯息都以温和稳健脚步前进，而制造业受到全球景气复苏程度低迷影响，制造业数据则时好时坏，加上世界上最大原物料需求国--中国因经济下行需求放缓造成大宗商品价格持续在低档去盘旋，让通膨未来走势较难以预估进而影响薪资调涨幅度。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”