《交易视点》台债10年期筹码凌乱，短线震荡难免--元大宝来证

路透台北10月2日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前台湾处于经济下行等待复苏阶段，但降息之后的殖利率位阶，买盘进场与追价意愿相当薄弱，10年指标债筹码凌乱，使得于发行前交易104/13期 有利空方布局，短线震荡在所难免，预估而本周10年104/12期 成交区间在1.12%-1.22%，而五年券104/9期则在0.77%-0.87%。

市场仍持续关注美联储在意的就业市场数据，ADP及非农就业数据，寻求升息讯号，在就业市场及房市所公布的讯息都以温和稳健脚步前进，而制造业受到全球景气复苏程度低迷影响，制造业数据则时好时坏，加上世界上最大原物料需求国--中国因经济下行需求放缓造成大宗商品价格持续在低档去盘旋，让通膨未来走势较难以预估进而影响薪资调涨幅度。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)