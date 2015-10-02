芝加哥期市：小麦周线料将第四周上涨，受美国农业部报告支撑

重发-标题新闻：苹果对高通提起诉讼，要求退还约10亿美元承诺退还的专利使用费-CNBC
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11月大豆合约 本周累计下跌近1.5%，创一个月最大周线跌幅。
12月玉米合约 本周累计下跌0.2%，上周累计上涨逾3%。
美国农业部报告中对小麦产量预估的下调幅度超过预期，而季度库存数据也低于预期。
欧盟执委会周三上调了对今年欧盟软小麦收成的每月预期。
俄罗斯政府网站公告称，该国总理梅德韦杰夫已签发命令，从10月1日起下调小麦出口关税。
美国农业部称，2015-16年度大豆的一周销量为250.6万吨，高于市场预期的130-170万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 519.00 0.75 +0.14% +1.22% 492.98 69
CBOT玉米 388.25 -0.50 -0.13% +0.13% 379.30 59
CBOT大豆 878.25 1.00 +0.11% -1.54% 877.33 48
CBOT稻米 $13.28 -$0.02 -0.15% +0.61% $12.55 70
美国原油 $45.22 $0.48 +1.07% +0.29% $44.61 54
汇率
欧元/美元 $1.118 -$0.001 -0.10% +0.06%
美元/澳元 0.704 0.001 +0.19% +0.31%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/孙国玉；审校 张若琪/徐文焰)
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2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。