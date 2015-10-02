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货币新闻 | 2015年 10月 2日 星期五 09:17 BJT

芝加哥期市：小麦周线料将第四周上涨，受美国农业部报告支撑

11月大豆合约 本周累计下跌近1.5%，创一个月最大周线跌幅。

12月玉米合约 本周累计下跌0.2%，上周累计上涨逾3%。

美国农业部报告中对小麦产量预估的下调幅度超过预期，而季度库存数据也低于预期。

欧盟执委会周三上调了对今年欧盟软小麦收成的每月预期。

俄罗斯政府网站公告称，该国总理梅德韦杰夫已签发命令，从10月1日起下调小麦出口关税。

美国农业部称，2015-16年度大豆的一周销量为250.6万吨，高于市场预期的130-170万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 519.00 0.75 +0.14% +1.22% 492.98 69

CBOT玉米 388.25 -0.50 -0.13% +0.13% 379.30 59

CBOT大豆 878.25 1.00 +0.11% -1.54% 877.33 48

CBOT稻米 $13.28 -$0.02 -0.15% +0.61% $12.55 70

美国原油 $45.22 $0.48 +1.07% +0.29% $44.61 54

汇率

欧元/美元 $1.118 -$0.001 -0.10% +0.06%

美元/澳元 0.704 0.001 +0.19% +0.31%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/孙国玉；审校 张若琪/徐文焰)

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