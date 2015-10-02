全球金市：金价在两周低点附近徘徊，投资者等候美国就业数据出炉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
在周三数据显示9月美国民间部门就业岗位有力增长，强化了周五美国非农就业报告也将强劲的预期后，金价下跌。
周四其他数据显示美国制造业成长步伐9月放缓，未能给金价带来缓解，因在周五的就业报告出炉前，交易商不愿大举建仓。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四黄金持仓增0.26%至689.20吨。
其他贵金属方面，钯金 交投于上日所及的三个月高点679.50美元附近。钯金可望连续四周上扬，为2014年6-7月以来最长连涨。
铂金(白金) 则可能连续两周下跌，受汽车业对铂金需求下降的忧虑打压。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/张若琪 审校 戴素萍/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”