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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 09:17 BJT

全球金市：金价在两周低点附近徘徊，投资者等候美国就业数据出炉

在周三数据显示9月美国民间部门就业岗位有力增长，强化了周五美国非农就业报告也将强劲的预期后，金价下跌。

周四其他数据显示美国制造业成长步伐9月放缓，未能给金价带来缓解，因在周五的就业报告出炉前，交易商不愿大举建仓。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周四黄金持仓增0.26%至689.20吨。

其他贵金属方面，钯金 交投于上日所及的三个月高点679.50美元附近。钯金可望连续四周上扬，为2014年6-7月以来最长连涨。

铂金(白金) 则可能连续两周下跌，受汽车业对铂金需求下降的忧虑打压。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/张若琪 审校 戴素萍/孙茉莉)

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