《香港报摘》--其他报纸重要消息10月2日

* 苹果日报：

--路政署证实，早前发现港珠澳大桥工程香港接线工程承建商中国建筑 不当处理泥水，已向对方发出书面警告并要求纠正。

--国际大型基金太平洋投资管理（PIMCO）看淡人民币，估计滙率可能会在现水平再贬7%，主要因为经济增长放缓，私人投资和房地产价格进一步疲弱。

* 东方日报：

--市场估计香港8月份零售业数据将较7月2.8%的跌幅进一步扩大。经济分析师表示，本港零售业一片惨淡，建议在内地旅客大减情况下，政府应投放更多资源吸引其他国家旅客。

* 星岛日报：

--大中华实业 宣布，拟以＂二供一＂基准供股，集资4.74亿港元。是次供股价为每股2.2港元，较前收市价折让45%。

* 文汇报：

--旅游业不景，令到酒店项目向城规会撤回申请的个案增加。今年至今已经至少有五个于城规会排期待审议的酒店申请项目突然撤回申请，涉及约1,367个房间，反映个别投资者及财团对酒店业前景看法悲观。（完）