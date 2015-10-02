《香港报摘》--其他报纸重要消息10月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 苹果日报：
--路政署证实，早前发现港珠澳大桥工程香港接线工程承建商中国建筑 不当处理泥水，已向对方发出书面警告并要求纠正。
--国际大型基金太平洋投资管理（PIMCO）看淡人民币，估计滙率可能会在现水平再贬7%，主要因为经济增长放缓，私人投资和房地产价格进一步疲弱。
* 东方日报：
--市场估计香港8月份零售业数据将较7月2.8%的跌幅进一步扩大。经济分析师表示，本港零售业一片惨淡，建议在内地旅客大减情况下，政府应投放更多资源吸引其他国家旅客。
* 星岛日报：
--大中华实业 宣布，拟以＂二供一＂基准供股，集资4.74亿港元。是次供股价为每股2.2港元，较前收市价折让45%。
* 文汇报：
--旅游业不景，令到酒店项目向城规会撤回申请的个案增加。今年至今已经至少有五个于城规会排期待审议的酒店申请项目突然撤回申请，涉及约1,367个房间，反映个别投资者及财团对酒店业前景看法悲观。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”