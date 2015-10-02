港报社评：旅业重压难纾，急变阵打逆境波--经济日报10月2日

内地昨起放一连七天黄金周长假，本港商界已打定输数，料黄金周期间访港内地客至少跌一成。最终成绩虽待观察，但可肯定的是，本港旅业面对的非短期波动，而是长期调整压力。

此因对内地客而言，本港吸引力正减，除缺乏新景点外，过去有不少内地客来港主要为购物，惟随着不少国际品牌近年已直接攻内地市场，令赴港旅游购物的吸引力不断下降。

影响更深的是，美元强势料将持续，与美元挂鈎的港元，在未来几年势续偏强，惟其他区内旅业对手，如南韩、日本、新加坡等，则借货币持续走贬大举抢客，港元续强令香港旅业难脱捱打状态。

故本港过去十多年来旅业年年高增长的黄金期，实已告终，未来旅客量恐易跌难升。旅业以至其他相关行业，与其守株待兔坐等豪客重临，更应做好打逆境波的准备，此须下决心在至少两方面作结构调整。

其一，行程卖点调整。近年本港旅业卖点，除了购物，还是购物。惟不少本港对手已转攻深度旅游，最近台湾便找来日本巨星木村拓哉拍宣传片，力推茶艺等深度体验。本港业界与港府应思考如何利用香港特色，调整行程卖点，为旅客提供购物以外的深度游。

如电影《港囧》正在内地大热，勾起不少内地人对香港文化的兴趣，以至内地办＂港囧游＂访港亦受欢迎，业界除应紧握此热潮以设计更多新行程，创新卖点，更应重新思考如何借助文化产业软销，扩阔本港旅业深度、提升定位。

其二，零售格局调整。随着旅客口味与消费力改变，本港满街金舖、药房的零售业沉闷格局，势难维持。部分大型商场正谋变阵，重新引入不同档次品牌与食肆等，为旅客以至本地客提供更多元化消费体验。商舖业主应面对现实，按市况调整租金，让过剩的金舖、药房结业，以便中价品牌、具本土特色的商户在合理成本下得以发展，既免商舖长期丢空，亦让本地零售业走向多元，提升对旅客以及本地消费者吸引力。

商界与港府应醒觉，本港旅业饭来张口的日子已难复再，结构调整难以避免，各界须重拾港人灵活多变的特性，尤其多动脑筋调整行程卖点、重塑零售业吸引力，方可顶住逆风，度过难关。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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