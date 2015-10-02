港报社评：崛起的中国该宠辱不惊--信报10月2日

中国国家主席习近平结束美国之旅，中国官方媒体将此行概括为＂习近平对美国的国事访问取得了丰硕的成果＂，而且＂中美双方确认了新型大国关系＂。然而，客观的事实却是习近平受到一定程度的＂抢风头＂，原因是极受欢迎的教宗方济各巧合地几乎在同一时间访问美国。

根据专门收集和分析传媒数据的MediaMiser统计，关于教宗访美的讨论远多于习近平，在8月26日至9月25日间，社交媒体Twitter有关教宗的内容高达76.5万则，有关习近平的只是10.7万则。此外，在9月20日至24日，网上提到教宗的文章比谈及习近平的多出近四倍，教宗被电视媒体提及的次数超出习近平25倍。

习近平这次访问并非美国媒体最关注的焦点，不是说对方刻意冷待，否则白宫也不会鸣放最高规格的21响礼炮，反而应该从另一个角度思索，美国人对于一个迅速崛起的第二大经济体已经习以为常，双方所谓的分歧又不构成特别严重的冲突，没有必要过度着紧于习主席的到访。

在联合国抢去习近平风头的人物是俄罗斯总统普京，他之所以受到美国人更高程度的关注，乃因为总统奥巴马在联合国大会黑面怒瞪，反映两国在敍利亚问题之上确实有着难以化解的分歧，甚至存在对着干的况味。

平情而论，习近平访美主要的成果在于经济贸易，政治上没有太大突破。从经济层面来看，中国与美国签署了大笔订单，包括核电合作、洁净能源和民用航空等等。光以在西雅图签署购买价值数百亿美元的波音客机而论，习近平就向美国人展示，崛起的中国能够为美国甚至全球带来实际而可观的利益。此外，习主席又启动了＂中国式支票簿外交＂，承诺超过180亿美元对外援助，包括15年内对最不发达国家提供援助120亿美元，出资31亿美元支援发展中国家对抗气候变化，首期20亿美元成立南南合作援助基金。

虽说政治上没有太大突破，关于南海争端、人权问题以及黑客窃密等等，中美之间摩擦频仍，但华盛顿政府基本上离不开＂模糊政策＂，所以习近平能够与奥巴马就网络安全争议达成初步共识；没有多少人相信，有了表面上的共识之后，黑客窃密马上销声匿迹。

奥巴马在白宫迎迓习近平之时，讲了几句经常放在嘴边的话：＂美国欢迎一个和平、稳定、繁荣，以及在国际事务中扮演一个负责任参与者角色的中国崛起。＂美国有条件欢迎中国崛起，意味着中国领导人不可能不被批评，尤其在踏入选举年之际，批评之声必然此起彼伏，无论是民主党抑或共和党，总要拿中国大做文章，藉此赢取选民支持。更何况，中国的崛起过程中，少不免跌跌宕宕，出现种种未尽人意之处，例如最近的＂暴力救市＂，难免招来非议。我们认为，既然中国崛起在国际间已是习以为常，世界第二大经济体的存在已经到了无人能够忽视的程度，那么中国领导人应该在任何时间也宠辱不惊。

民主党总统参选人希拉莉日前在社交媒体发文批评：＂习近平一面迫害女权活动人士，一面却在联合国主持女权会议？无耻。＂引起一场中美外交风波。对于这种政客为了参选而吸引眼球的讲法，有风度胸襟的领导人大可一笑置之。

访美期间习近平谈到，看待中美关系，要看大局，不能只盯着两国之间的分歧，正所谓＂得其大者可以兼其小＂。他又说，中美两个＂大块头＂不合作，世界会怎样？合则两利，斗则俱伤。

若然正在崛起的大块头做到宠辱不惊，合则两利自可事半功倍。（完）

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