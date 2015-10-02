港报社评：勿继续自我感觉良好，滞后确凿须急起直追--明报10月2日

近年，本港大学在国际高等教育排名呈现报跌之势，业界认为与评核机构改变计算方式有关，毋须太在意，云云。不过，若评审机构权威可信，改变排名计算方式并非针对香港的大学，而是因应实际情况调整，则本港大学的排名下跌，起码反映未能与时俱进，而其他国家、地区的大学及时调整，于是形成本港的大学停滞、其他国家地区大学超前、向上的局面。对于这类排名，若只求自我感觉良好，罔顾已经发生的此消彼长，则在竞争激烈的国际社会将持续滞后，因为竞争对手只会一往无前，不会＂等埋香港＂。

英国《泰晤士高等教育》的全球大学排名，已经做了30多年，参考价值毋庸置疑。据最新公布的2015/16年排名榜，本港高等教育龙头的香港大学，在全球排名第44位，被排名26位的新加坡国立大学大幅抛离，而北京大学首次超越港大，排名第42位。去月中，另一项由国际高等教育及人力资源研究机构Quacquarelli Symonds 公布的世界大学排名榜，港大排名继续下跌，除了新加坡国立大学，新加坡南洋理工学院亦抛离港大。这两项排名计算方式虽然不同，但是应无蓄意压低香港的大学排名的情况；因此，无论感情上多不愿意，应该接受本港的大学在国际高等教育竞争中，既有优势逐渐消失而呈现停滞之势。

排名榜反映本港大学的景况，有诸多原因，例如新加坡的大学排名亮丽，有学者认为与政府取态有关。新加坡政府在大学科研发展投放大量资源，大学有资源另聘研究生，毋须教学，对准国际排名指标专注研究工作，争取提升排名；本港没有这方面政策目标，年前曾就研究型或教学型大学有过讨论，但是八大院校较多担心资源集中在少数大学，其他则沦为二流大学，表态反对，讨论也就不了了之。

本港的大学或许毋须认定争取国际排名的目标，不过，排名既然成为检视高等教育水平的其中一把标尺，则本港在这方面无作为，也绝不妥当。本港虽无新加坡的专款专项运作，不过，教资会有研究经费供八大院校申请，只是院校之间各自为政，缺乏统筹规划，形成恶性竞争，使经费分散，未能发挥统合作用。若政府能够促使大学之间集中资源，分工合作，各院校就各自专长发展研究工作，相信会收到效果。不过，前提是政府要担当统合角色，发挥作用。

《泰晤士高等教育》全球大学排名，有一种情况值得注意，就是本港大学在＂知识转移＂的得分特别低，北京大学排名超越香港大学，与此有关。据排名评分显示，北京大学和大陆的清华大学在知识转移都是100分，本港的香港大学只有53.7分，中文大学37.5分，理工大学45.1分，科技大学68分，显示本港的大学在这方面与内地重点学府差距甚大，影响不单关乎大学排名，还涉及促进经济发展，以至打造新产业创造经济新增长点。

＂知识转移＂实际上将学术研究转移成为商业科研产品，单靠大学或个别教授学者之力，难望有大成果。有学者以美国政府为例，鼓励科研，提供资源让学有专精的教授知识转移，成功分享巨大利润，失败则毋须负债，以期大学的科研成果发挥最大效益。这个模式，其实在台湾、韩国以至目前的大陆，并非新生事物，实际上就是透过＂官产学研＂统合协作，特别是用于创新科技产业，其中政府的统合角色至关重要，由于有政策支援，可引导投资者向创新产业投入资金，促成产业的成长和发展。

近年，除了高等教育排名，本港在一些全球经济竞争力也呈现滞后，例如世界经济论坛（The World Economic Forum）编制的《2015/16全球竞争力报告》，香港整体竞争力虽然连续3年排第7位，但是近年持续滞后的创新继续弱势，排在27位，与排名第9的新加坡有明显差距。环顾周边国家地区，创新、科技产业已经成为推动经济增长的动力，香港这方面却是长期短板，鲜有作为。本港要补回这一块，为经济注入动力，已是刻不容缓的事；审视一河之隔的深圳已经成为高端科技产业基地，若本港在创新科技领域继续不作为，逆水行舟、不进则退之势将会迅速深化，前景更加不能乐观。

最近几年，由高等教育以至各个竞争力排名，总的而言，本港都呈现停滞甚至倒退，社会弥漫着一股郁卒氛围，部分人看着香港滑向沉沦之路却无能为力，甚至显得怀忧丧志。其实，香港得天独厚，既背靠经济腾飞的大陆，又有一国两制优势，只是基于政治原因，这些优势未能使香港经济飞翔；连串排名滞后的残酷事实，揭示香港不能再蹉跎岁月，必须重新发力，否则会愈趋落后，他日将欲追无从。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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