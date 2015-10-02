港报社评：＂香港游＂风光失色，重振旅业刻不容缓--文汇报10月2日

＂十一黄金周＂开始，＂香港游＂却风光失色。入境团旅行社协会资料显示，访港旅行团数目较去年同期减一成至一成半。与香港旅游零售等行业的淡静市况形成鲜明对比的是，深圳跨境购物中心销情火爆。因为吸引力下降，外围环境变化，再加上＂赶客＂行动的负面影响，香港旅游业的＂寒冬＂恐怕难以在短期结束。＂赶客容易请客难＂，重振旅游业已刻不容缓。当局需尽快规划建设更多有特色的旅游设施，加快边境购物城建设，为提升本港旅游业竞争力注入新动力，吸引游客回归。

2003年起内地开放赴港个人游，每到＂黄金周＂，香港随处可见扶老携幼观光游览、大包小包满载而归的内地游客，旅游业和零售、餐饮、酒店等相关行业＂丁财两旺＂。不过，随着国家日益开放，世界各地争相吸引中国游客，对香港构成巨大竞争压力；多年来，香港在增添旅游新景观、提升旅游吸引力方面，无所作为、乏善可陈；更严重的是，有少数极端主义港人针对内地游客，策动激进暴力行动，造成内地游客误解，访港意愿受到很大打击。今年＂十一黄金周＂，内地访港旅行团从去年平均每日300个下跌到只有260个，本地酒店的预定入住率也从往年超过八成，跌至今年只有逾七成，向来是游客必到的尖沙咀，今年黄金周的人流也明显较往年少。

香港＂黄金周＂人气不足，一水相隔的深圳却呈现另一番光景。市内以销售香港日用货品为主的跨境购物中心火爆异常。有深圳市民直言，之前多会在节假日赴港采购母婴用品和护肤品，但跨境购物中心开业后，购物可送货上门，免除过关排队、两地奔波之苦，省时又省力。可以预见，随着越来越多的港货通过跨境购物中心进入内地，香港旅游、零售等行业的竞争力将进一步受到冲击。本港旅游业如何应对内忧外患的挑战，重新挽回内地游客对香港的兴趣、信任和信心，值得社会共同关注。

自2005年迪士尼乐园开幕后，香港再无新旅游景点面世，即使是港人引以为傲的维港景色，也因设施老旧、缺乏新鲜感，被美国传媒列入全球12＂令人失望景点＂之一。香港要重新激发内地游客的兴趣，必须为旅游业注入新血液，增设有特色的旅游景点和相关设施。本港有商界人士主张兴建＂边境购物城＂，积极牵线搭桥，为项目开展奔走。＂边境购物城＂既能分流来港购物旅客，减少对市区的压力和对市民的滋扰，又有利于吸引促进旅游业发展，搞活经济、创造就业职位，理应尽快推动项目早日启动。全社会都应理解、支持＂边境购物城＂等旅游购物设施的兴建，避免重蹈＂议而不决、决而不行＂的覆辙，更不应利用司法覆核等手段阻挠计划。只有这样，才能通过一个个新计划、新设施，让香港旅游业乃至整体经济逐步重拾动力。（完）

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