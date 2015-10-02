汽车产业：BMW与福特对大众作弊行为嗤之以鼻，挺身为德国汽车业辩护

路透柏林10月1日 - 宝马汽车(BMW) 与福特汽车(Ford) 高管周四为德国汽车业的声誉进行辩护，称自家公司有多项系统，能防止出现类似对手大众汽车(福斯汽车，Volkswagen) 的测试作弊事件。作弊丑闻已令大众汽车陷入危机。

宝马汽车研发主管Klaus Froehlich表示，大众汽车在美国排放测试中作弊的软件“不该使用”；福特汽车德国主管Bernhard Mattes则警示称，勿因丑闻而陷入集体歇斯底里。

这两家车商在柏林举行的一个汽车行业会议中，皆试图与大众汽车划清界线，后者已因丑闻而可能面临钜额罚款、接受检方调查，也难逃诸多民事诉讼。

宝马汽车对德国媒体上周的一篇报导予以否认；报导指该公司在排放测试中有同样的作弊行为。Froehlich表示，宝马汽车不会有此类造假行为发生。

“我们是否应该作弊？失败的装置根本不该使用，”他在会议上表示，“大家都知道这是一道不容跨越的红线...在宝马汽车，我们有一套能持续检查的系统进行运作。造假操控不会发生在我们身上。我可以打包票不会发生那种情况。”

福特汽车德国业务主管Mattes也发表类似看法，“我们很快就知道自己没有涉及任何作弊行为，”他表示，“我们有非常严格的测试规定做为根基。”