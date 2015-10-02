台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因外资大举汇出及韩元走贬

路透台北10月2日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价走贬；交易员表示，受到外资大举汇出及韩元走贬等冲击，今天台币走势明显偏弱；惟今晚美国将公布非农业就业数据，市场交投略转谨慎。

他们指出，一大早就有两家美系及一日系外商银行进场积极抢进美元，使台币终止近两日强升走势，实质汇价回到32.800以上价位。

〞外商银行在拿美金，有一家拿的很狠，把台币打回到32.800元以上。〞一位大型外汇银行交易员说。

一位外商银行交易员指出，早盘外商银行进场狂买美元，除了自身部位调整外，主因是外资大举汇出。

另一大型公股银行交易员亦称，今天早盘碰到的交易对象大都是昨天狂砍美元，今天反手狠买美的某家美系外商银行，因其美元买盘凶狠，使台币在连续两天走扬后，今天又回到贬值轨道。

本地时间10:25时，台股股市加权指数 小涨0.09%。韩元兑美元 报1,178.4，上日收在1,176.3。

台币早盘实质交易区间落在32.800-32.970；上日交易区间在32.700-32.863。

美元兑日圆和欧元周五原地踏步，美国非农就业报告公布之前投资人态度谨慎，这项数据的结果可能左右美联储在今年底之前升息的机率。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度扩增，显示市场看贬美元气氛转浓；一个月美元/台币远汇 报33.005/33.035，上日收在32.895。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.770-32.870

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