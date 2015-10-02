香港新股：维珍妮IPO以接近区间下限定价，集资近17亿港元--IFR

路透香港10月2日 - 据汤森路透旗下IFR报导，全球领先贴身内衣制造商--维珍妮国际（控股）有限公司 IPO（首次公开发售）以接近区间下限定价，集资近17亿港元。

报导称，维珍妮招股价定为每股5.6港元，属指导区间5.38-6.38港元的中低端 ，拟发售2.95亿股新股，集资16.52亿港元。

就上述消息，维珍妮未有即时回覆电邮查询。

摩根士丹利 为该IPO的独家保荐人，联同中信里昂担任联席账簿管理人。承销商可获取3.5%包销佣金，独家全球协调人另可获取1%酌情奖金。

维珍妮于2010年成立，以IDM（创新设计制造商）业务模式为多个知名品牌提供贴身内衣和功能性运动类产品，按2014年的产量计为全球最大的胸围制造商，主要客户包括美国最大内衣零售商L Brands 旗下Victoria's Secret、PVH 旗下Calvin Klein以及由Under Armour 拥有的Under Armour。（完）