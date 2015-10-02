香港新股：维珍妮IPO以接近区间下限定价，集资近17亿港元--IFR

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月2日 - 据汤森路透旗下IFR报导，全球领先贴身内衣制造商--维珍妮国际（控股）有限公司 IPO（首次公开发售）以接近区间下限定价，集资近17亿港元。
报导称，维珍妮招股价定为每股5.6港元，属指导区间5.38-6.38港元的中低端 ，拟发售2.95亿股新股，集资16.52亿港元。
就上述消息，维珍妮未有即时回覆电邮查询。
摩根士丹利 为该IPO的独家保荐人，联同中信里昂担任联席账簿管理人。承销商可获取3.5%包销佣金，独家全球协调人另可获取1%酌情奖金。
维珍妮于2010年成立，以IDM（创新设计制造商）业务模式为多个知名品牌提供贴身内衣和功能性运动类产品，按2014年的产量计为全球最大的胸围制造商，主要客户包括美国最大内衣零售商L Brands 旗下Victoria's Secret、PVH 旗下Calvin Klein以及由Under Armour 拥有的Under Armour。（完）
(编译 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”