《香港重要政经日程》--10月2日-10月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
10月2日（周五）
-- 沪港通暂停。
================== 近期重要政经消息=================
10月5日（周一）
-- 沪港通暂停。
10月6日（周二）
-- 沪港通暂停。
10月7日（周三）
-- 沪港通暂停。
-- 公布9月份外汇储备资产。
10月8日（周四）
*-- 迅销 公布全年业绩。
-- 维珍妮 首日挂牌。
-- IMAX China 首日挂牌。
10月9日（周五）
*-- 粤首环保 公布全年业绩。
--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
--10:00 康宏金融 股东特别大会。
--13:30 华泰证券 在中国举行股东特别大会。
10月12日（周一）
-- 天洁环境 首日挂牌。
--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
--00:00 百盛商业 股东特别大会。
--11:00 北京建设 股东特别大会。
--15:30 华润创业 股东特别大会。
* 10月13日（周二）
--14:30 山水水泥 股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”