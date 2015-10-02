台湾债市：指标10年公债殖利率早盘微扬，关注终端买盘何时进场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月2日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周五早盘微扬。交易员表示，上日台债遭到空方突击成功，使交投气氛转趋中性偏空，但成交量仍旧低迷，今日料续量缩偏空整理，市场关注终端买盘何时进场。
他们并指出，尽管今日稍晚美国将公布非农就业报告，及美债殖利率续处低档盘整，但台债似乎在走自己的路，未随美债起舞，暂先反应五年及10年主流券间利差过窄的问题，令104/12殖利率略见调升压力。
〞104/12已突破1.168%标债成本，快回到央行降息成本区，空方较占优势。〞一位券商台债交易员说。
交易员预估，今日五年公债104/13期 发行前交易殖利率区间在0.84-0.87%；104/12期则在1.17-1.20%。
本地时间10:16，104/12期殖利率走扬1.7个基点至1.1930%，成交量29.5亿台币；104/13期发行前交易殖利率走高1.95个基点至0.8695%，成交量4亿台币；五年公债104/9则暂无成交纪录。
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”