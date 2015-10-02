《台湾利率预测》10月短票利率料约在0.42-0.43%，再降空间有限

路透台北10月2日 - 台湾货币市场资金调度人士周五表示，在央行降息以及短率已充分反映下，10月短票利率再下滑空间有限，预估在0.42-0.43%间拉锯。

一大型金融机构交易主管指出，买票利率已自原本的0.47%降了4个基点至0.43%，除非央行有进一步的宽松举措，否则再向下调整的机率不大。

另一银行资调人士也表示，除非大型金融机构顺应票券商的要求下调利率，否则还是会坚持0.43%买票利率。

不过两家大型票券商资调人士称，今日30天期短票成交在0.42%的比例，已经占发票量的二至三成，接下来还是会测试银行的接受度，逐步将成交利率靠向0.42%。

10月宽松因素有：央行存单到期总额约5兆(万亿)3,210.1亿台币、公债还本与付息约25.556725亿台币。

紧缩因素则有：央行发行364天期定存单金额1,500亿台币，及2年期定存单300亿台币；财政部将发行共650亿台币的公债。

以下为各金融机构对10月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.42 0.43

票券公司二 0.42 0.43

票券公司三 0.42 0.43

中型银行 0.43 0.43

大型公股银行 0.42 0.43

大型金融机构 0.43 0.43

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