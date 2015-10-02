台湾货币市场：期底消积数不易，短率稳中趋跌

* 期底审慎调积数，缺钱者最大 * 一年定存单再创低，短率稳中趋跌 * 短票利率低档下移，RP向低位靠拢 记者 董永年 路透台北10月2日 - 台湾银行短率周五稳中趋跌。资金调度人士指出，今日是提存期底，为避免资金滥在 帐上，多数银行积极供应拆款以消化积数，仅少数拆入以补足准备数字。各家机构操作审慎，拆入需求不到最 后关头绝不显现。 他们表示，由于央行冲销态度消极，累积超额准备突破9,000亿台币，这也让今日中午标售的364天期定存 单得标利率低于预期。且市场猜测央行仍有意引导利率下行，使得今日短率稳中趋跌。 〞看数字就知道(央行)不想收，一周拆款利率已经往0.300%靠近了。〞一位大型公股银行资调人士说。 另一大型票券商交易主管则表示，拆款取得容易，为了避开下周五国庆假日，今天拆入两周资金的利率只 有0.37%，与大型行库开出的一周拆款利率相同。 台湾央行周五公布，今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.417%，低于市场预期的 0.425%附近，并较前次标售均标0.447%走低3个基点，是连12次走低。 本地时间14:24 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.951 33.080 台湾加权股价指数<.TWII 8,305.03 8,295.94 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.360% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.300-0.400% **短票利率低档下移** 短票方面，票券商交易员表示，周五发票量例行性增加，不过买方需求也大，主要以续作为主。由于10月 宽松局势不变，将各主要天期短票利率下移1个基点。 〞30天期部分下探0.42%，若嫌太低，做两个月可以到0.43%。〞一位大型票券公司交易员说。 另一银行交易员则称，今日买票利率还是坚持0.43%，后续看大型金融机构的态度，若是也能接受0.42%， 届时才会跟进调整。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42-0.43%；60天期、90天期短票分别成交在0. 43-0.44%、0.44-0.45%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.431%，前日在0.43 9%；上日成交量50.24亿台币，前日115.18亿台币。 今日央行存单到期金额为267亿台币，存单发行金额稍晚公布。 下周台湾央行存单到期金额为1兆5,040亿台币，落点分别为周一3,833亿、周二5,732亿、周三2,352.5亿 、周四2,398.5亿、周五724亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为259亿台币，累积超额准备为9,207亿台币、加计前期1% 的超额准备1兆558亿台币。 **RP利率低档成交增加** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，投信资金持续回流，使得宽松状态较上日更加明显，RP利率缓步 向区间低位靠拢。 〞9月底遭大笔赎回的投信资金在这两天回来了。〞一位证券商交易员说。 针对下周走势，证券商交易员认为，由于缺乏明显的紧缩因素影响，资金将更趋宽松，此将令利率低档成 交比重更为升高，不能排除区间低位微幅下移的可能。 大型票券商交易员则称，采不论天期均一报价后，今日投信承作资金较上日仍增加，显示在宽松环境下， 客户为获得稳定券源，也只能认同新制度。 下周资金变化因子有周四阳信银行4亿台币公司债交割。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%，同上日；10天期以上公司债RP主要成交在0. 53-0.54%，亦与上日相同。 大型票券商与金融机构承作的极短天期与一周公债附买回利率区间落在0.38-0.43%；极短天期与一周公司 债附买回利率区间则落在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 杨淑祯)