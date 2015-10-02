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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 10:39 BJT

台湾股市：早盘微升，周末来临前市场人气谨慎

路透台北10月2日 - 台湾股市周五早盘微升，但涨幅受限于周末前普遍存在的谨慎情绪。

0221 GMT，台股加权股价指数 涨近0.1%至8,302.94点，上日收涨1.4%。

海外市场表现不温不火，本地市场亦如此。

电子类指数 跌近0.1%，金融保险类指数 基本持平至下跌。

交投活跃的个股中，台积电 跌0.8%，长荣航空(EVA Airways)跌1.8%。

中信金控 涨0.9%，友达光电 涨1.9%。(完)

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