台湾股市：早盘微升，周末来临前市场人气谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月2日 - 台湾股市周五早盘微升，但涨幅受限于周末前普遍存在的谨慎情绪。
0221 GMT，台股加权股价指数 涨近0.1%至8,302.94点，上日收涨1.4%。
海外市场表现不温不火，本地市场亦如此。
电子类指数 跌近0.1%，金融保险类指数 基本持平至下跌。
交投活跃的个股中，台积电 跌0.8%，长荣航空(EVA Airways)跌1.8%。
中信金控 涨0.9%，友达光电 涨1.9%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”