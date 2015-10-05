《台湾重要政经日程》--10月5日

=====================今日重要政经消息============================== 10/5(一) --09:00 立法院财政委员会审查央行股息、财政部等预算。 --16:20 台湾央行公布9月底外汇存底，上月底为4,247.91亿美元。 =================================================================== 10/7(三) --08:30 台湾主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月下跌0.45%。 --12:00 群益投信举行记者会。 --14:00 证交所举行投资台股ETF说明会。 --16:00 台湾财政公布9月出口金额年变动率，上月下跌14.8%。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 10/15(四) --14:00 台积电 投资人说明会。 10/20 (二) --16:00 经济部公布9月外销订单金额年变动率，上月为年跌8.3%。 10/22 (四) --08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.74%。 10/23 (五) --16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为下跌5.46%。 --16:20 央行公布9月M2年增率，上月年增6.01%。 11/20(五) --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)