日本股市：日经指数在震荡交投中持平，关注美国非农就业报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场人士称，就业市场趋紧和家庭支出增加，料将缓解近期有关经济衰退的忧虑。
“我们一直期待着看到消费增长，因此现在家庭支出数据强劲，真是个好消息。”中信里昂证券分析师Nicholas Smith说道。
“日本市场上赚钱的环境不错，世界其它地方的情况让我非常不安。当恐慌来临时，是日股遭到抛卖，因为日本市场的流动性要远高于亚洲其它市场。”
丰田汽车 和日产汽车 各自上涨1%，轮胎生产商普利司通 上涨2.4%。
东证股价指数 微跌0.02%，报1,442.45点。JPX-日经400指数 微跌0.08%至12,908.15点。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”