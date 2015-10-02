日本股市：日经指数在震荡交投中持平，关注美国非农就业报告

“我们一直期待着看到消费增长，因此现在家庭支出数据强劲，真是个好消息。”中信里昂证券分析师Nicholas Smith说道。

“日本市场上赚钱的环境不错，世界其它地方的情况让我非常不安。当恐慌来临时，是日股遭到抛卖，因为日本市场的流动性要远高于亚洲其它市场。”