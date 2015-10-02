版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 11:06 BJT

日本股市：日经指数在震荡交投中持平，关注美国非农就业报告

市场人士称，就业市场趋紧和家庭支出增加，料将缓解近期有关经济衰退的忧虑。

“我们一直期待着看到消费增长，因此现在家庭支出数据强劲，真是个好消息。”中信里昂证券分析师Nicholas Smith说道。

“日本市场上赚钱的环境不错，世界其它地方的情况让我非常不安。当恐慌来临时，是日股遭到抛卖，因为日本市场的流动性要远高于亚洲其它市场。”

丰田汽车 和日产汽车 各自上涨1%，轮胎生产商普利司通 上涨2.4%。

东证股价指数 微跌0.02%，报1,442.45点。JPX-日经400指数 微跌0.08%至12,908.15点。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐