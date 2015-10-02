全球贸易：TPP谈判时间延长至周六，贸易官员誓言化解僵局取得突破

路透亚特兰大10月1日 - 12个亚太国家的贸易官员正齐聚美国亚特兰大，就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)进行磋商，他们已把谈判时间延长至周六，以努力达成一个最终协议。

原定的会程是在周四结束，但官员们延长协商时间，决心要让TPP谈判取得突破。若达成协议，将让全世界40%的经济实现贸易自由化。TPP涵盖范围从越南到加拿大。

“没有人想在毫无协议的情况下结束，”墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo对路透说。“好消息是，我们不会空手离开这里。”

观察人士指出谈判取得一些进展，包括汽车业议题、加拿大农业补贴承诺以及新药专利保护有可能妥协迹象--但那仍是谈判僵持的一个关键点。

几位官员称可能很快达成一个最终协议，但这要取决于医药专利保护以及乳制品、汽车贸易等双边谈判的结果。

墨西哥经济部长Guajardo说，汽车贸易谈判有些进展，但尚未结束。

汽车议题对日本至关重要，以丰田汽车 为首的日本车商仰赖对美国市场的销售，日本希望能在汽车零件采购方面有灵活空间。