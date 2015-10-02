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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 11:05 BJT

《汇市简讯》美元/坡元向上突破，PMI数据突显新加坡经济前景黯淡

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    * 美元/坡元突破1.4334年内高位，投资基金/投机客追加多仓
    * PMI数据显示制造业和电子行业持续萎缩，加重对经济成长前景黯
淡的看法
    * 金管局放宽政策以及科技产业衰退的可能性颇高
    * 昨日公布的新加坡9月制造业PMI为48.6，创三年低点，电子行业PM
I为48.5
    * 美元/坡元最新报1.4343-48，迄今为止的交投范围在1.4301-1.434
4，目标在1.45
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 徐文焰)

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