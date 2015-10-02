《汇市简讯》美元/坡元向上突破，PMI数据突显新加坡经济前景黯淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0251GMT * 美元/坡元突破1.4334年内高位，投资基金/投机客追加多仓 * PMI数据显示制造业和电子行业持续萎缩，加重对经济成长前景黯 淡的看法 * 金管局放宽政策以及科技产业衰退的可能性颇高 * 昨日公布的新加坡9月制造业PMI为48.6，创三年低点，电子行业PM I为48.5 * 美元/坡元最新报1.4343-48，迄今为止的交投范围在1.4301-1.434 4，目标在1.45 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”