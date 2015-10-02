欧洲个股：嘉能可与日本东北电力所签煤炭协议价较上年降12%--消息

路透东京10月2日 - 两名直接了解情况的人士周五称，矿业集团嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 和日本东北电力 已经达成澳洲动力煤年度进口协议，协议价格较上年下降12%。

上述消息人士称，10月1日起执行的新年度价格为64.60美元左右，反映出全球动力煤供过于求。

日本其他公用事业公司可能参照上述价格。

日本东北电力发言人称，公司已经与嘉能可-斯特拉塔达成协议，但对合约价格等细节不做评论。