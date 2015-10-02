欧洲个股：嘉能可与日本东北电力所签煤炭协议价较上年降12%--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月2日 - 两名直接了解情况的人士周五称，矿业集团嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 和日本东北电力 已经达成澳洲动力煤年度进口协议，协议价格较上年下降12%。
上述消息人士称，10月1日起执行的新年度价格为64.60美元左右，反映出全球动力煤供过于求。
日本其他公用事业公司可能参照上述价格。
日本东北电力发言人称，公司已经与嘉能可-斯特拉塔达成协议，但对合约价格等细节不做评论。
在福岛灾难摧毁了公众对核电的信任之后，日本煤炭使用量创下纪录水平。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”