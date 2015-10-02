《汇市简讯》美元指数原地徘徊，静观美国非农就业数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0313GMT * 美元指数在亚洲交易时段呈狭小十字星型态，静待美国非农就业报 告 * 亚洲市场暂时引而不发，标普股指期货涨0.15%，日经指数持平， 澳洲股市涨0.4%，美国原油期货涨1.3% * 20日波林格区间趋平，动量指标筑底，五日、10日和20日均线走势 冲突 * 暗示进入整理型态--波动区间限于20日波林格区间94.78/96.80内 * 纽约午后95.96/96.22交投区间提供初步支撑/阻力 * 相关图表请点选：(link.reuters.com/zem75w) (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”