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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 11:24 BJT

《汇市简讯》美元指数原地徘徊，静观美国非农就业数据

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    * 美元指数在亚洲交易时段呈狭小十字星型态，静待美国非农就业报
告
    * 亚洲市场暂时引而不发，标普股指期货涨0.15%，日经指数持平，
澳洲股市涨0.4%，美国原油期货涨1.3%
    * 20日波林格区间趋平，动量指标筑底，五日、10日和20日均线走势
冲突
    * 暗示进入整理型态--波动区间限于20日波林格区间94.78/96.80内
    * 纽约午后95.96/96.22交投区间提供初步支撑/阻力
    * 相关图表请点选：(link.reuters.com/zem75w)
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 徐文焰)

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