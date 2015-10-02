中港证券：沪港通北向交易9月总成交按月下降32%，继续录得净流入

路透香港10月2日 - 香港联交所最新资料显示，9月沪港通北向A股交易总成交金额按月下降32%，但继续录得净流入。

据联交所沪港通每月统计数据显示，9月沪股通 总成交金额为818.77亿元人民币，8月则为1,207.11亿元；日均总成交金额为45.49亿元，按月跌21%。

沪股通9月买入金额416.65亿元，大于卖出金额402.11亿元，净流入约15亿元，较上月净流入214亿元明显缩小。

十大活跃股份中，连续九个月（也是自有统计以来）由中国平安保险 居首，9月总成交金额97亿元，净流出24亿元。第二大成交为招商银行 ，第三位贵州茅台 。

中国股市沪综指 9月累计下跌4.78%，为连续第四个月下跌；第三季度则重挫28.6%，是2008年第一季来最大季度跌幅。

南向港股交易（港股通） 方面，9月总成交金额为252.92亿港元，按月下降50%，也是连续第二个月录得净流入35.06亿港元；日均成交总额萎缩至16.86亿港元，按月减少31%。

十大活跃股份之中，居首的海通证券 9月总成交金额8.3亿港元，第二及第三位分别是广汽集团 及中国中车 。

香港股市恒生指数 9月累计下跌3.8%，第三季度则跌20.6%，受中国股市大跌、全球经济增长忧虑和美联储货币政策不确定性的打击。

沪股通 港股通

总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化

（亿元人民币） （%） （亿港元） （%） 9月 818.77 -32 252.92 -50 8月 1,207.11 -39 509.73 -45 7月 1,962.84 -14 929.97 +12 6月 2,272.14 +51 827.87 -20 5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56 4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560 3月 1,375.30 +104 356.33 +249 2月 674.93 -32 102.18 -67 1月 998.87 -17 307.20 +67（完）

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