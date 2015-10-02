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货币新闻 | 2015年 10月 2日 星期五 11:59 BJT

国际油市：叙利亚局势升级推升油价，美国对飓风的忧虑减退

美国汽油期货 周四时先涨后跌，在震荡交投中终场收平盘，报每加仑1.3668美元。

全球指标布兰特 上涨0.48美元至每桶48.17美元。上交易日收跌0.68美元。

交易员称，俄罗斯及美国继续轰炸叙利亚，这使得油市再度出现政治风险溢价。

美国上周原油产量意外增加，尽管钻机数量减少。

澳新银行分析师在研究报告中表示，“基本面仍疲弱。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 于春红/张荻)

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