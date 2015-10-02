国际油市：叙利亚局势升级推升油价，美国对飓风的忧虑减退

重发-标题新闻：苹果对高通提起诉讼，要求退还约10亿美元承诺退还的专利使用费-CNBC
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美国汽油期货 周四时先涨后跌，在震荡交投中终场收平盘，报每加仑1.3668美元。
全球指标布兰特 上涨0.48美元至每桶48.17美元。上交易日收跌0.68美元。
交易员称，俄罗斯及美国继续轰炸叙利亚，这使得油市再度出现政治风险溢价。
美国上周原油产量意外增加，尽管钻机数量减少。
澳新银行分析师在研究报告中表示，“基本面仍疲弱。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 于春红/张荻)
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2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。