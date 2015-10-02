《全球汇市》美元兑欧元和日圆的走势迟滞，等待美国非农就业报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
加元兑美元 报1.3237加元，之前曾触及两周高位1.3219。加元本周稍早跌至11年低点1.3457，因担心全球经济成长减速，原油等大宗商品价格遭受重创。
澳元兑美元 下滑0.1%至0.7021，逐步脱离上日所及一周高点0.7085。昨天中国公布数据显示制造业活动并不像预期那样糟糕，推动澳元上涨。美国非农就业报告公布在即。
澳元本周或跌约1.5%。澳元9月曾创六年低点0.6892，因中国股市下跌助燃对全球经济减速的担忧。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1178 1.1194 -0.14 -7.60 1.2097
美元/日圆 119.96 119.92 0.03 0.42 119.68
欧元/日圆 134.08 134.23 -0.11 -7.67 144.78
美元/瑞郎 0.9779 0.9770 0.09 -1.63 0.9941
英镑/美元 1.5140 1.5128 0.08 -2.78 1.5573
美元/加元 1.3230 1.3265 -0.26 13.88 1.1618
澳元/美元 0.7023 0.7026 -0.04 -14.02 0.8168
新西兰元/美元 0.6390 0.6395 -0.08 -18.05 0.7797
澳元/日圆 84.250 84.260 -0.01 -13.79 97.750
新西兰元/日圆 76.650 76.690 -0.05 -18.02 93.310
英镑/日圆 181.62 181.41 0.12 -2.27 186.38
澳元/新西兰元 1.0980 1.0975 0.05 4.88 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/孙国玉/陈宗琦/李爽 审校 张涛/于春红/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”