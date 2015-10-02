《全球汇市》美元兑欧元和日圆的走势迟滞，等待美国非农就业报告

加元兑美元 报1.3237加元，之前曾触及两周高位1.3219。加元本周稍早跌至11年低点1.3457，因担心全球经济成长减速，原油等大宗商品价格遭受重创。

澳元兑美元 下滑0.1%至0.7021，逐步脱离上日所及一周高点0.7085。昨天中国公布数据显示制造业活动并不像预期那样糟糕，推动澳元上涨。美国非农就业报告公布在即。

澳元本周或跌约1.5%。澳元9月曾创六年低点0.6892，因中国股市下跌助燃对全球经济减速的担忧。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1178 1.1194 -0.14 -7.60 1.2097

美元/日圆 119.96 119.92 0.03 0.42 119.68

欧元/日圆 134.08 134.23 -0.11 -7.67 144.78

美元/瑞郎 0.9779 0.9770 0.09 -1.63 0.9941

英镑/美元 1.5140 1.5128 0.08 -2.78 1.5573

美元/加元 1.3230 1.3265 -0.26 13.88 1.1618

澳元/美元 0.7023 0.7026 -0.04 -14.02 0.8168

新西兰元/美元 0.6390 0.6395 -0.08 -18.05 0.7797

澳元/日圆 84.250 84.260 -0.01 -13.79 97.750

新西兰元/日圆 76.650 76.690 -0.05 -18.02 93.310

英镑/日圆 181.62 181.41 0.12 -2.27 186.38

澳元/新西兰元 1.0980 1.0975 0.05 4.88 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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