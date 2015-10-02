路透基点：民生金融租赁签署1.5亿美元境内再融资贷款协议

路透香港10月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司已签署境内贷款协议，该协议已修改了条件，包括降低贷款规模、缩短贷款期限和降低利率。

消息人士称，民生金融租赁在9月30日签署了1.5亿美元两年期子弹式贷款协议。利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点，综合收益分别为200、195和190个基点。

该贷款最初确定的利率为Libor加码210个基点，贷款期限为三年，银行可获得的最高综合收益为240个基点。5月底启动一般银团的组建，在7月底结束时获得积极回复，共有14家银行参贷，瑞士信贷银行担任唯一牵头行兼簿记行。

不过，由于修改了贷款条件，参贷银行数量也降至包括瑞士信贷银行在内的10家，该行最终认贷500万美元。

就在签署该协议的几周前，民生银行还曾决定将贷款规模从最初设定的2亿美元提高至2.5亿美元。但在中国央行于8月11日意外安排人民币贬值后，该公司改变了主意。

这笔贷款将用于该公司2013年8月签署的首笔1.75亿美元两年期境内贷款再融资。

此外，民生金融租赁的全资子公司--民生香港国际租赁有限公司正在为2亿美元三年期子弹式境外贷款进行收尾。

除了瑞士信贷银行和玉山商业银行外，还有10多家银行共承诺贷款约2.5亿美元。这笔贷款的利率为Libor加码225个基点，最高综合收益为255个基点。