主要国家经济指标预测--10月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月4-5日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 9月 -- 0.1% 10月5日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +0.8% 网路招聘广告 -- +1.0% 0130 日本加班工资 8月 -- +0.6% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 54.0 54.6 0750 法国Markit服务业PMI 9月 51.2 51.2 综合PMI -- 51.4 0755 德国Markit服务业PMI 9月 54.3 54.3 综合PMI终值 -- 54.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 54.0 54.0 综合PMI 53.9 53.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 正11.6 正13.6 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 56.0 55.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.1% +0.4% (较上年同期) +1.8% +2.7% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 55.3 服务业PMI -- 55.6 1400 美国就业趋势指标 10月 -- 128.8 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 57.7 59.0 企业活动指数 61.2 63.9 就业指数 -- 56.0 新订单指数 -- 63.4 投入物价指数 -- 50.8 10月5日-10月12日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.1% +2.7% 截至9月的三个月房价指数(较上年同期) +9.0% +9.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月2日(五) 0130 澳洲零售销售(较上月) 8月 +0.4% +0.4% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 59.9 57.5 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.8% -0.6% (较上年同期) -2.6% -2.4% 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增14.2 增20.3 民间就业岗位(万个) 增11.8 增19.5 制造业就业岗位(万个) 减0.9 持平 政府部门就业岗位(万个) 增2.4 -- 失业率 5.1% 5.1% 平均时薪(较前月) 持平 +0.2% 每周平均工时 34.5 34.6 劳动力就业参与率 62.4% -- 1400 美国工厂订单(较前月) 8月 -1.7% -1.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) -0.8% -- 耐久财订单(较前月) 8月修正值 -2.3% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.2% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.3% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -0.8% -- 10月4日(日) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 3,679.4 -- 2230 澳洲AIG服务业指数 9月 52.3 -- (完)