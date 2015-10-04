版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--10月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    10月4-5日 
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                             9月         --       0.1%
    
    10月5日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                           9月         --      +0.8%
                网路招聘广告                                       --      +1.0%
    0130 日本加班工资                                  8月         --      +0.6%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   9月       54.0       54.6
    0750 法国Markit服务业PMI                           9月       51.2       51.2
                   综合PMI                                         --       51.4
    0755 德国Markit服务业PMI                           9月       54.3       54.3
                   综合PMI终值                                     --       54.3
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     9月终值       54.0       54.0
                     综合PMI                                     53.9       53.9
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                   10月     正11.6     正13.6
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      9月       56.0       55.6
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        8月      -0.1%      +0.4%
                       (较上年同期)                             +1.8%      +2.7%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         9月终值         --       55.3
                   服务业PMI                                       --       55.6
    1400 美国就业趋势指标                             10月         --      128.8
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             9月       57.7       59.0
                             企业活动指数                        61.2       63.9
                                 就业指数                          --       56.0
                               新订单指数                          --       63.4
                             投入物价指数                          --       50.8
    
    10月5日-10月12日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   9月      +0.1%      +2.7%
                    截至9月的三个月房价指数(较上年同期)         +9.0%      +9.0%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    10月2日(五)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                          8月       +0.4%    +0.4%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      9月        59.9     57.5
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月       -0.8%    -0.6%
                              (较上年同期)                       -2.6%    -2.4%
    1230 美国非农就业岗位(万个)                        9月      增14.2   增20.3
         　　民间就业岗位(万个)                                 增11.8   增19.5
         　　制造业就业岗位(万个)                                减0.9     持平
         　　政府部门就业岗位(万个)                              增2.4      --
         　　失业率                                               5.1%     5.1%
         　　平均时薪(较前月)                                     持平    +0.2%
         　　每周平均工时                                         34.5     34.6
        　　 劳动力就业参与率                                    62.4%       --
    1400 美国工厂订单(较前月)                          8月       -1.7%    -1.2%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                          -0.8%       --
             耐久财订单(较前月)                  8月修正值       -2.3%       --
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        -0.2%       --
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        -1.3%       --
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  -0.8%       --
    
    10月4日(日)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          9月     3,679.4       -- 
    2230 澳洲AIG服务业指数                             9月        52.3       --
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐