日本债市：公债价格受到支撑，因预期日央行将出台更多刺激举措

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月2日 - 日本政府公债价格周五受到良好支撑，指标公债期货触及八个月高点，因市场预期日本央行将出台更多刺激举措。
10年期公债期货 一度升至148.40，为指标合约自1月底以来的最高位，最新报148.36，日内微涨0.03点。
指标10年期公债 收益率(殖利率)下降0.5个基点至0.320%。
日股上个月下跌，因市场担心中国经济放缓，令人猜测日本央行可能最早本月就会放宽政策。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.005% +0.0 0.005%
五年期公债 0.050% +0.0 0.050%
10年期公债 0.320% -0.5 0.325%
20年期公债 1.090% -1.5 1.105%
30年期公债 1.365% -1.0 1.375%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.36 +0.03 148.33
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”