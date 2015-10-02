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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 13:06 BJT

日本债市：公债价格受到支撑，因预期日央行将出台更多刺激举措

路透东京10月2日 - 日本政府公债价格周五受到良好支撑，指标公债期货触及八个月高点，因市场预期日本央行将出台更多刺激举措。

10年期公债期货 一度升至148.40，为指标合约自1月底以来的最高位，最新报148.36，日内微涨0.03点。

指标10年期公债 收益率(殖利率)下降0.5个基点至0.320%。

日股上个月下跌，因市场担心中国经济放缓，令人猜测日本央行可能最早本月就会放宽政策。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.050% +0.0 0.050%

10年期公债 0.320% -0.5 0.325%

20年期公债 1.090% -1.5 1.105%

30年期公债 1.365% -1.0 1.375%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.36 +0.03 148.33

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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