台湾股市：随亚股第四日收高，月线不破多头短线仍强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月2日 - 台湾股市周五小幅收高，大盘指数第四日上扬。分析师表示，今日亚洲股市普遍小涨，台股也呈现量缩整理格局，盘中一度回测月线支撑不破，短线多方格局料将延续。
台湾加权股价指数 收升0.11%报8,305.03点；今日成交初值 为735.86亿台币，上交易日修正后为896.12亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师表示，8,250点附近的月线有撑，接下来就看今天晚上美国非农就业数据公布后，对美国股市的影响为何。若是美股震荡反弹，下周台股将在9月营收回温以及企业受惠台币贬值等题材带动下，进一步向8,380点附近的季线挑战。
〞下周季线降幅将平缓，因此压力显得不重要。〞他说。
该分析师认为，若是下周大盘突破季线，成交值能否同步升温将是观察重点，否则指数将在8,450点遭逢压力。
亚洲股市周五小升，且本周周线料将小涨。不过前景仍旧黯淡，投资人因对其经济成长的预期消退而持续抛售新兴市场资产。美元走升。
本地时间13:53，MSCI亚太明晟指数 上涨0.29%。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”