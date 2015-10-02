台湾股市：随亚股第四日收高，月线不破多头短线仍强

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，8,250点附近的月线有撑，接下来就看今天晚上美国非农就业数据公布后，对美国股市的影响为何。若是美股震荡反弹，下周台股将在9月营收回温以及企业受惠台币贬值等题材带动下，进一步向8,380点附近的季线挑战。