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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 14:18 BJT

台湾股市：随亚股第四日收高，月线不破多头短线仍强

路透台北10月2日 - 台湾股市周五小幅收高，大盘指数第四日上扬。分析师表示，今日亚洲股市普遍小涨，台股也呈现量缩整理格局，盘中一度回测月线支撑不破，短线多方格局料将延续。

台湾加权股价指数 收升0.11%报8,305.03点；今日成交初值 为735.86亿台币，上交易日修正后为896.12亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，8,250点附近的月线有撑，接下来就看今天晚上美国非农就业数据公布后，对美国股市的影响为何。若是美股震荡反弹，下周台股将在9月营收回温以及企业受惠台币贬值等题材带动下，进一步向8,380点附近的季线挑战。

〞下周季线降幅将平缓，因此压力显得不重要。〞他说。

该分析师认为，若是下周大盘突破季线，成交值能否同步升温将是观察重点，否则指数将在8,450点遭逢压力。

亚洲股市周五小升，且本周周线料将小涨。不过前景仍旧黯淡，投资人因对其经济成长的预期消退而持续抛售新兴市场资产。美元走升。

本地时间13:53，MSCI亚太明晟指数 上涨0.29%。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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