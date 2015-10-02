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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 14:20 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元变动不大，与其它货币走势一致

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    * 亚洲时段交投清淡，多数货币对陷于窄幅区间，新西兰元也不例外
，在0.6385/0.6420区间
    * 中国金融市场因假日休市，美国非农就业数据即将公布，今日是本
周最后一日，这些因素让投资者观望
    * 新西兰元下行动能暂时受阻，处于0.6250/0.6450区间
    * 美国非农就业数据可能是促使新西兰央行在10月降息、而非延至12
月的关键因素，比恒天然的消息重要
    * 如果中国/新兴市场担忧继续加重，新西兰元继续下滑将是新西兰
央行的先决条件

    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 张明钧)

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