《汇市简讯》新西兰元/美元变动不大，与其它货币走势一致

0601GMT * 亚洲时段交投清淡，多数货币对陷于窄幅区间，新西兰元也不例外 ，在0.6385/0.6420区间 * 中国金融市场因假日休市，美国非农就业数据即将公布，今日是本 周最后一日，这些因素让投资者观望 * 新西兰元下行动能暂时受阻，处于0.6250/0.6450区间 * 美国非农就业数据可能是促使新西兰央行在10月降息、而非延至12 月的关键因素，比恒天然的消息重要 * 如果中国/新兴市场担忧继续加重，新西兰元继续下滑将是新西兰 央行的先决条件 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张明钧)