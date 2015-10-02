日本股市：日经指数在淡静交投中收平盘，连续第三周周线下跌

路透东京10月2日 - 日本股市日经指数周五在淡静交投中收平盘，因在今日稍晚备受关注的美国非农就业数据出炉前，投资者不愿大举建仓。

日经指数 微升0.02%，收报17,725.13点，本周则为下跌0.9%，为连续第三周周线收低。