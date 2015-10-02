日本股市：日经指数在淡静交投中收平盘，连续第三周周线下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月2日 - 日本股市日经指数周五在淡静交投中收平盘，因在今日稍晚备受关注的美国非农就业数据出炉前，投资者不愿大举建仓。
日经指数 微升0.02%，收报17,725.13点，本周则为下跌0.9%，为连续第三周周线收低。
东证股价指数 下滑0.2%至1,444.92点，共有18.87亿股换手，成交量为9月14日以来最低。JPX-日经400指数 下滑0.1%至12,927.84点。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”