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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 14:22 BJT

日本股市：日经指数在淡静交投中收平盘，连续第三周周线下跌

路透东京10月2日 - 日本股市日经指数周五在淡静交投中收平盘，因在今日稍晚备受关注的美国非农就业数据出炉前，投资者不愿大举建仓。

日经指数 微升0.02%，收报17,725.13点，本周则为下跌0.9%，为连续第三周周线收低。

东证股价指数 下滑0.2%至1,444.92点，共有18.87亿股换手，成交量为9月14日以来最低。JPX-日经400指数 下滑0.1%至12,927.84点。（完）

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