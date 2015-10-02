新兴汇市：亚币全线下跌，市场静待美国非农就业数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**泰国泰铢**
泰铢兑美元 触及36.38泰铢的低位，为2006年12月以来最低。本周泰铢跌逾1%。
“由于没有令人信服的迹象表明地区经济复苏，而且中国经济硬着陆的风险日益上升，所以可以预测正在酝酿测试37.00，”外汇经纪商OANDA驻新加坡资深交易员Stephen Innes表示。
**市场仓位**
路透调查显示，在美联储官员维持今年降息可能性后，随着全球经济减速疑虑挥之不去，投资者过去两周对多数亚洲新兴货币愈发看空。
但调查显示，投资者削减人民币 和印度卢比 兑美元的空头部位。
当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.05 104.80 -12.70 -0.32 119.66
坡元 1.4348 1.2673 -11.67 -7.58 1.3260
台币 32.927 29.979 -8.95 -3.67 31.718
韩元 1180.08 1050.30 -11.00 -6.85 1099.30
泰铢 36.61 32.95 -10.00 -10.13 32.90
菲律宾披索 46.76 44.45 -4.94 -4.36 44.72
印尼卢比 14685.00 12150.00 -17.26 -15.70 12380.00
印度卢比 65.51 62.26 -4.96 -3.79 63.03
马币 4.4370 3.2865 -25.93 -21.20 3.4965
人民币 6.3559 6.0506 -4.80 -2.39 6.2040
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”