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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 14:51 BJT

路透基点：广东南粤交通完成240亿元人民币项目融资

路透香港10月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心已完成241.28亿元人民币(38亿美元) 19年期项目融资。

中国银行广东省分行担任唯一牵头行兼簿记行。中国国家开发银行担任牵头行，另有四家银行担任参贷行。

消息人士称，这笔定期贷款的利率为中国央行基准利率。贷款协议于8月底签署。

资金将用于建设龙川县至怀集县的高速公路。该高速公路全长368公里。项目估算总投资为401.8亿元人民币。

借款人为国有企业广东省南粤交通投资建设有限公司的下属公司。广东省南粤交通投资建设有限公司负责广东省高速公路的建设和管理。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)

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