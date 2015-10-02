路透基点：广东南粤交通完成240亿元人民币项目融资

路透香港10月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心已完成241.28亿元人民币(38亿美元) 19年期项目融资。

中国银行广东省分行担任唯一牵头行兼簿记行。中国国家开发银行担任牵头行，另有四家银行担任参贷行。

消息人士称，这笔定期贷款的利率为中国央行基准利率。贷款协议于8月底签署。

资金将用于建设龙川县至怀集县的高速公路。该高速公路全长368公里。项目估算总投资为401.8亿元人民币。