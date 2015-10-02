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市场报道 | 2015年 10月 2日 星期五 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元不会偏离原有区间太远

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* 一如所料，在美国非农就业数据公布前，1.11-1.13足以覆盖本周欧元/美元波动区间

* 通常的规律适用于即将公布的非农就业数据

* 数据可能强劲，但多数欧元/美元押注是作空

* 这将钝化其对好消息的反应，加剧对坏消息的反应

* 围绕当前水准上涨或下跌1%，料是非农就业数据公布当日的最大波动范围

* 今日波动区间可能不会偏离1.11-1.13太远

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 于春红)

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