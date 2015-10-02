《汇市简讯》欧元/美元不会偏离原有区间太远

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
0630GMT
* 一如所料，在美国非农就业数据公布前，1.11-1.13足以覆盖本周欧元/美元波动区间
* 通常的规律适用于即将公布的非农就业数据
* 数据可能强劲，但多数欧元/美元押注是作空
* 这将钝化其对好消息的反应，加剧对坏消息的反应
* 围绕当前水准上涨或下跌1%，料是非农就业数据公布当日的最大波动范围
* 今日波动区间可能不会偏离1.11-1.13太远
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 于春红)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”