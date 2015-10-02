澳洲股市：获利了结下收跌逾1%，但周线小升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼10月2日 - 澳洲股市周五在连两日大涨后稍事歇息，投资人在美国重要就业报告出炉前获利了结，使得各类股全面下跌。
指标S&P/ASX 200指数 下跌1.18%或60.14点，至5,052点。大盘周四大涨1.8%，周线收升0.2%，前一周周线大跌2.48%。
9月澳股连跌两个月，迫使大多数市场策略师削减其年底预期，但最新路透调查显示，澳股年底料较周五收盘价高出约3%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”