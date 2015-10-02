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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 14:51 BJT

澳洲股市：获利了结下收跌逾1%，但周线小升

路透悉尼10月2日 - 澳洲股市周五在连两日大涨后稍事歇息，投资人在美国重要就业报告出炉前获利了结，使得各类股全面下跌。

指标S&P/ASX 200指数 下跌1.18%或60.14点，至5,052点。大盘周四大涨1.8%，周线收升0.2%，前一周周线大跌2.48%。

9月澳股连跌两个月，迫使大多数市场策略师削减其年底预期，但最新路透调查显示，澳股年底料较周五收盘价高出约3%。(完)

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