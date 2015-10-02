全球金市：现货金跌至两周低点，美国9月非农就业数据受关注

0649GMT，现货金 跌0.4%至每盎司1,108.70美元，盘初一度跌至每盎司1,107.55美元，为9月16日以来最低。本周金价下跌将近3%，创下7月24日止当周以来最大单周跌幅。

“鉴于联邦基金利率在年底前可能上调，我们对年底金价将触及每盎司1,050美元的预期基本不变，”华侨银行分析师Barnabas Gan说。

他还说，由于美国经济复苏，美联储可能在今年升息25个基点。

周三公布的9月美国民间部门就业岗位有力增长，强化了周五美国非农就业报告也将强劲的预期。

周四其他数据显示美国制造业成长步伐9月放缓，未能给金价带来缓解，因在周五的就业报告出炉前，交易商不愿大举建仓。

其他贵金属方面，现货铂金(白金) 周五跌至每盎司891美元，为2008年12月以来最低，本周累计下跌5%，为一年来的最大单周降幅。

现货钯金 交投于上日所及的三个月高点679.50美元附近。钯金可望连续四周上扬，为2014年6-7月以来最长连涨。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1108.7 -4.46 -0.4

现货银 14.44 -0.02 -0.14

现货铂金 892.35 -7.65 -0.85

现货钯金 672.85 -0.15 -0.02

COMEX期金 1108.4 -5.3 -0.48

COMEX期银 14.46 -0.051 -0.35

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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