日本经济：8月核心机械订单料三个月来首次上升，经常帐或仍显盈余

日本央行最新短观调查报告显示，9月止当季大型企业上修今年资本支出计画，但大型制造业者信心恶化。

内阁府将于10月7日2350GMT公布机械订单数据。

另一方面，调查结果显示，同一时间出炉经常帐数据料将显示8月经常帐盈余为1.22万亿(兆)日圆(101.7亿美元)，因日圆贬值带动海外所得膨胀。

这将是连续第14个月录得经常帐盈余，7月时为盈余1.8万亿日圆。