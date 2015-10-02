日本经济：8月核心机械订单料三个月来首次上升，经常帐或仍显盈余

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本央行最新短观调查报告显示，9月止当季大型企业上修今年资本支出计画，但大型制造业者信心恶化。
内阁府将于10月7日2350GMT公布机械订单数据。
另一方面，调查结果显示，同一时间出炉经常帐数据料将显示8月经常帐盈余为1.22万亿(兆)日圆(101.7亿美元)，因日圆贬值带动海外所得膨胀。
这将是连续第14个月录得经常帐盈余，7月时为盈余1.8万亿日圆。
日本经济于4-6月当季呈现萎缩，分析师预期7-9月当季回升幅度不大，甚至有可能在本季再度萎缩，部分分析师预期政府将在今年稍晚提出进一步的刺激措施。(完) (编译 李爽/王洋/张明钧; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”