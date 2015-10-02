美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，美国经济可能在“高压力”的情况下运行一段时日，以帮助推动通胀率回升至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的2%目标。不过威廉姆斯在盐湖城对记者表示，美联储今年应该将众所周知的宽松货币政策移除，让利率上升并开始抑制美国经济增速，以免引起危险的金融失衡。

瑞士央行理事祖布鲁克称，美国利率正常化将支持其基线假设，而他也倾向于在正利率环境下运作；他并指出，钉住汇率的问题属政治范畴，不由瑞士央行决定，而欧洲央行正在尽力让形势恢复正常，符合瑞士利益。

世界银行行长金墉对CNBC表示，美联储今年升息将对新兴市场有非常严重的负面影响，应等到明年再升息。他指出，全球经济成长将表现迟缓，特别是新兴市场，商品价格下滑且将继续低迷，如果伊朗石油恢复出口，预计油气价格会再跌10美元。

挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)表示，挪威央行目前没有考虑所谓的非常规货币政策工具，而且把利率降至负值的可能性很小。“最近几年，我们的一些贸易伙伴都使用了非常规工具，以实现具有足够扩张性的货币政策。挪威目前没有考虑这么做。挪威央行上周降息至纪录低点0.75%，并称未来12个月可能进一步降息。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)称，必须先考虑卢比进一步贬值的风险后，再决定是否降低银行放款利率。他表示，9月较低的年通胀率给予银行下调贷款利率的空间，不过他们“不得不考虑(卢比)贬值的预期，因这会令调整利率面临很大的风险。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点

一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点