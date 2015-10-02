菲律宾经济：央行总裁预计今年货币政策将持稳

路透马尼拉10月2日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，今年剩余时间货币政策可能维持稳定，他重申其政策立场，反映在该地区大多数经济减速的情况，对菲律宾经济前景仍比较乐观。

“鉴于我们的了解，无需调整货币政策立场，目前的政策可以持续至年底，”泰谭柯在发表一场演讲后对记者表示。

虽然菲律宾政府放弃了今年经济成长7-8%的目标，但最新预估的成长6-6.5%，使得菲律宾仍是亚洲为数不多的几个亮点国家之一。

政府支出增加，加之民间消费强劲，扶助该国经济抵消了出口疲态的影响。

“我们希望9月的支出会更加强劲，以确保政府支出带动今年第三季经济增长率达到6.0%以上，使菲律宾能够优于其他新兴市场国家，”Bank of the Philippine Islands首席经济学家Emilio Neri Jr表示。

菲律宾政府8月支出了1,616亿披索，低于1,820亿的目标水平。

在泰谭柯做出讲话前一天，菲律宾政府宣布，8月支出没有达到目标，当月出现预算盈余。

周一泰谭柯对当地一家新闻频道表示，2016和2017年通胀率可能保持在2-4%之间，这就是说央行没有调整政策的紧迫性。

上周央行货币政策委员会投票决定维持隔夜借款利率 在4.0%不变，这个水平从2014年9月开始一直保持到现在。

今年底前央行货币政策委员会还有两次决策会议。(完)