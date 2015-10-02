中国金融：改革发展要及时补课，继续向市场化、国际化和多元化推进--周小川

路透香港10月2日 - 中国央行行长周小川近日撰文称，中国金融改革开放正逐步迈向市场化、国际化、多元化的阶段，在此过程中金融改革和发展要及时“补课”，包括建立存款保险制度的初步框架，推进政策性银行改革等。

周小川在最新的《中国金融》上撰文万字，回顾了中国金融改革和发展的历程，并谈及当前阶段的金融改革需要通过健康化、规范化和专业化等一系列深刻有力的调整，才能逐步迈向市场化、国际化、多元化的阶段。

“今天我们虽然有条件推动市场化、国际化和多元化改革，但在此过程中，也有个别需要补课的内容。”周小川文章中称，因为有些改革过去曾经打算做，但由于遇到危机等各种各样的原因，被耽搁了下来。

周小川称，2015年5月1日，《存款保险条例》已经开始实施。存款保险制度是市场经济条件下银行体系健康发展的一个重要要素。既然允许大家办银行，现在又提出允许民营资本发起设立中小型银行，改善对社区、农村等薄弱环节的金融服务，就需要建立存款保险制度，按照市场化原则处置银行倒闭问题。

“按道理，存款保险制度早就应该建立，但因为各种原因没有做成，现在补上。”周小川表示。

在谈到继续推进政策性银行改革，他谈到，国际社会发现，很多事情商业性金融机构还真做不了或不愿意做，需要有政策性金融机构做补充。同时，政策性机构的经营模式也发生了很大变化，不是一定就亏损、向国家要补贴。有些政策性金融机构在服务国家战略导向的同时，实现了财务上可持续，也注重提升效益。

他表示，在推进政策性银行改革过程中，要做很多探索并及时总结、评估。

**金融改革要着力推动市场化、国际化和多元化**

周小川在文中表示，中国金融改革开放有着很强逻辑性：在转轨的早期，需要通过健康化、规范化和专业化等一系列深刻有力的调整，之后才能逐步迈向市场化、国际化、多元化的阶段。

他认为，金融业要市场化要实现资金价格即利率和汇率的市场化两大重要目标；在多年市场化改革基础上，要加大国际化步伐，只有完成健康化、规范化和专业化改造以后，转轨经济的金融体系才亦才有胆量、有魄力、有底气实现多元化。

在谈到市场化问题上，周小川认为，自2004年开始贷款利率市场化，目前只对存款利率保持50%的浮动上限管理，若干小步开迈后，“步伐可以加大，加快实现市场化。”

而汇率市场化亦走过了较长阶段，新的汇率体制要求人民币汇率更充分地反映经济基本面，其中一个重要内容就是要反映国际经常项目收支的平衡情况，即汇率主要由外汇市场的供求关系决定。

周小川认为，近几年金融领域国际化进程较快，除了“沪港通”，人民币国际化势头加快、人民币资本项目可兑换加快推进、人民币离岸市场建设得到加强以及金融支持企业“走出去”的步伐都在加快。

中国需要根据自身经济实力，顺应实体经济需求，推进人民币国际化，并要继续推进经济金融改革、改变相关规则，不断采取措施，以适应人民币国际化的需要。

他认为，最近一段时间，从国务院到中央都在研究鼓励和规范互联网金融发展的基本框架，都反映了当前金融改革处多元化阶段。

“发展互联网金融必然会带来一些风险，如果金融体系基础不好，就难以承受这些风险，但如果基础打好了，就可以发展。”周小川撰文称，只有完成健康化、规范化和专业化改造以后，转轨经济的金融体系才有条件更大程度地实现市场化、国际化、多元化。(完)

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