欧元债市：葡萄牙公债收益率接近七周低点，因大选在即

尽管仍然存在这种风险，但最近几周的民调显示，葡萄牙执政的中右联合执政联盟支持率愈发领先于主要反对党社会党。最近四次民调中，其领先6-12个点。

另一个鼓舞投资者的因素是，没有像希腊那样导致市场动荡的反对撙节强硬党派。

西班牙加泰罗尼亚地区选举虽然让分离主义党派得上了该地区议会的多数席位，但没有产生可明显推进该地区从西班牙独立的结果。

西班牙10年期公债收益率 仍接近四个月低点，德国10年期公债收益率 涨1个基点至0.56%。

路透访问分析师预计，美国9月非农就业岗位增加20.3万个。这样的结果将意味着数据表现强劲，但加息预期最近几周下降，因中国经济减速且大宗商品价格疲弱。

“如果要让今天的数据再度激起利率预期，那么数据必须明显意外向好，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringen分析师在一份报告中指出。(完)

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