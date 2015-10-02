金属期市：伦敦期铜本周有望收高，但对中国的担忧依旧

“疲弱的制造业数据令人担忧全球经济，铜未能保持本周的涨势，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的分析师在报告中表示。

9月中国大型国有制造企业的活动连续第二个月萎缩，不过降幅慢于8月。这更加让人担心中国经济放缓速度可能快于几个月前的预期。

美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示，9月全国制造业活动指数从上月的51.1降至50.2，为2013年5月来最低，且略低于路透调查分析师的预估中值50.6。

交易商正在等待今日稍晚美国公布非农就业报告，以推测美联储可能的升息时机。

本周迄今，铜累计上涨1.8%，此前连续两周下跌。

较低的价格促使一些矿商削减产出。智利第二大铜矿Collahuasi本周表示，计划减产3万吨。该矿由英美资源集团 和嘉能可 所有。

今年铜市供应量估计为2,300万吨，所以这一减产幅度并不算大，但近期已有多家企业宣布减产，从而巩固了市场对矿商会进一步降低产能的预期。

期锌 跌0.2%报每吨1,684美元。期铝 小涨0.2%至每吨1,568.50美元。(完)

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