更新版 1-台湾债市：10年债殖利率触高后收，美非农就业出炉前夕空方获利了结

* 10年公债殖利率触高后回落微收低 * 美非农报告出炉前夕空方获利了结 * 下周104/12主交投料在1.15-1.25% (新增下周国际重要经济数据和事件) 路透台北10月2日 - 台湾10年公债104/12期 殖利率周五微收低，交易员表示，随着五年新券 104/13 殖利率续探发行前交易期间新高后，空方交易意愿大为降低，选在美国非农就业报告公布 前夕获利了结，令该券殖利率反转小幅收跌，带动10年券104/12殖利率也跟进触高后回落收低。 展望下周，一位大型公营行库交易员指出，今日104/12殖利率探高突破1.19%后，就酌量进场承接，但后 续不会积极承接，预期下周主流券殖利率盘高的机会较浓，如美国非农就业数据表现优于预期，台债殖利率可 望续弹，若不如预期，则料令主流券有喘息机会。 今日10年券104/12殖利率盘中高位来到1.1930%，创两周盘中新高，前高为9月22日的1.2085%，五年新券1 04/13殖利率盘中高位则来到0.8695%，续创发行前交易盘中新高；不过两档券皆在盘中创高后反转微收跌。 〞短线(殖利率)高点让空方兴趣降低，又有遇到少数终端买盘。〞一位大型外商银行台债交易员说。 另有证券交易商提及，尽管美国即将公布非农就业报告，及美债殖利率续处低档盘整，但台债似乎在走自 己的路，未随美债起舞，暂先反应五年及10年主流券间利差过窄的问题，短线104/12殖利率仍有盘高的压力， 但续扬幅度有限，且短线仍待五年新券标债变数厘清，下周料维持量缩偏空整理格局。 根据路透调查，预计将于周五1230 GMT公布的美国劳工部报告将显示，美国9月新增20.3万个非农就业岗 位。9月的就业数据对美联储何时开始进行近十年来的首次升息的决定至关重要。 交易员预估，下周10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.15-1.25%；五年公债104/13期发行前交易殖 利率主要区间则估在0.80-0.88%。 美国公债价格周四缩小涨幅，指标公债收益率跌至逾五周最低，受美国制造业数据疲弱，在周五公布就业 报告前重燃了投资者的忧虑。在纽约午后交易中，10年期公债 价格涨5/32，收益率为2.040%，比 周三尾盘跌2个基点。10年期公债收益率早些时候触2.009%，为8月25日以来最低水平。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.80 0.8320% 0.8320-0.8695% 13.00 10 104/12 -0.60 1.1700% 1.1700-1.1930% 63.50 此外，台湾股市 周五小幅收高，大盘指数第四日上扬。分析师表示，今日亚洲股市普遍小涨，台 股也呈现量缩整理格局，盘中一度回测月线支撑不破，短线多方格局料将延续。 本周/下周国际重要经济数据和事件还有： 10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国9月非农就业报告 ；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单； 10/4(日)：韩国9月外汇储备； 10/5(一)：台湾9月底外汇存底；中国金融市场休市；欧元区10月 Sentix投资者信心指数、8月零售销售 ；意、法、德、欧元区及英国9月服务业PMI；美国9月 Markit综合和服务业PMI终值；美国10月就业趋势指标 、9月ISM非制造业指数；欧元集团会议； 10/6(二)：中国金融市场休市；德国8月工业订单；美国8月国际贸易收支；日本9月外汇储备；加拿大9月 Ivey采购经理人指数(PMI)；香港9月日经PMI；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演讲；澳洲 央行利率决定；国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布会；欧盟财长会议； 10/7(三)：台湾9月出口金额年变动率；台湾9月消费者物价指数(CPI)；中国金融市场休市；日本央行宣 布利率决定；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月消费者信贷；英国8月工业生産和制造 业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産；英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值；IMF就“全球 金融稳定报告”召开发布会(1400)，就“财政监测报告”举行发布会； 10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日本9月服务业景气 判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷公布会议记录；IMF总裁拉加德举行 记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金墉举行记者会； 10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大利8月工业生産； 英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；IMF和 世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8700 10 104/12 1.1700 5 104/13 0.8320 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)