香港新股：IMAX中国IPO以接近区间下限定价，集资逾19亿港元

路透香港10月2日 - 全球领先的电影技术提供商--IMAX Corp 称，其中国分支IMAX China（IMAX中国） 香港首次公开发售（IPO）招股价定为每股31港元，集资逾19亿港元。

IMAX中国此前公布招股价区间每股29.8-34.5港元，定价属区间的中低端。

是次发售股份中，约七成来自现有股东售股。IMAX Corp表示，该公司预计是次套现净额约6.64亿港元，而IMAX中国发行1,782.5万股新股筹资净额约5,820万美元。

其他两名售股股东--方源资本以及华人文化产业投资基金，则各套现3.42亿港元。

IMAX中国主要负责大中华区的IMAX影院和影片业务，截至今年6月底为止其于中国经营的IMAX影院221间，占大中华IMAX总数88%；未完成合约量中还有217个IMAX影院系统。

该股将于10月8日在联交所挂牌上市。（完）