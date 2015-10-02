香港新股：IMAX中国IPO以接近区间下限定价，集资逾19亿港元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月2日 - 全球领先的电影技术提供商--IMAX Corp 称，其中国分支IMAX China（IMAX中国） 香港首次公开发售（IPO）招股价定为每股31港元，集资逾19亿港元。
IMAX中国此前公布招股价区间每股29.8-34.5港元，定价属区间的中低端。
是次发售股份中，约七成来自现有股东售股。IMAX Corp表示，该公司预计是次套现净额约6.64亿港元，而IMAX中国发行1,782.5万股新股筹资净额约5,820万美元。
其他两名售股股东--方源资本以及华人文化产业投资基金，则各套现3.42亿港元。
IMAX中国主要负责大中华区的IMAX影院和影片业务，截至今年6月底为止其于中国经营的IMAX影院221间，占大中华IMAX总数88%；未完成合约量中还有217个IMAX影院系统。
该股将于10月8日在联交所挂牌上市。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”