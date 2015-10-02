《路透晚报》--10月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在淡静交投中收平盘，连续第三周周线下跌

日经指数周五在淡静交投中收平盘，因在今日稍晚备受关注的美国非农就业数据出炉前，投资者不愿大举建仓。日经指数微升0.02%，收报17,725.13点，本周则为下跌0.9%，为连续第三周周线收低。东证股价指数下滑0.2%至1,444.92点。JPX-日经400指数下滑0.1%至12,927.84点。

--中国股市：因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市。

--香港股市：收升3.2%，受中国经济刺激政策激励

港股收升逾3%，进一步远离本周稍早所及两年低位，中国支持房地产市场和低迷经济的举措激励投资者。博彩类股跳涨，之前数据显示，博彩营收降幅小于前月。恒生指数涨3.2%至21,506.09点，本周升1.5%。恒生国企指数上涨3%至9,686.64点，得益于长城汽车大涨13%的提振，中国此前调降对小汽车的税率。

--汇市：美元上扬，关注美国就业报告释放的加息讯号

美元微升，美国非农就业报告公布在即，数据可能支持对美联储年内加息的预期。0838GMT，欧元/美元跌0.28%至1.1163，美元/日圆涨0.17%报120.12。美元指数涨0.09%报96.275。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率接近七周低点，因大选在即

葡萄牙公债收益率(殖利率)持于七周低点附近，该国周日将进行大选，投资者相信在葡萄牙从债务危机恢复之际，该国政府将继续实施改革。葡萄牙10年期公债收益率持稳于2.36%，但已较9月高点下跌近50个基点。西班牙10年期公债收益率仍接近四个月低点，德国10年期公债收益率涨1个基点至0.56%。

--国际油市：叙利亚局势升级推升油价，美国飓风忧虑减退

原油价格上涨，因叙利亚战事升级，但油价周线或基本持平，因飓风影响美国石油设施的可能性较小。0814GMT，美国原油涨0.58美元至每桶45.32美元，上日结算价跌0.35美元。布兰特原油上涨0.29美元，报每桶47.98美元。该合约上日收低0.68美元。惠誉下属的研究机构BMI Research称，虽然预计未来数月由于美国产量下降提振油价短期上涨，但长期前景仍然疲弱。

--全球金市：现货金跌至两周低点，美国9月非农就业数据受关注

现货金跌至两周低点，连续第六日下滑，投资者为即将公布的美国非农就业数据做准备。此项数据有助于市场判断美联储会在何时加息。0815GMT，现货金跌至每盎司1,108.51美元，盘初一度跌至每盎司1,106.95美元，为9月16日以来最低。本周金价下跌将近3%，创下7月24日止当周以来最大单周跌幅。

--金属期市：伦敦期铜本周有望收高，但对中国的担忧依旧

伦敦期铜有望结束两周的跌势，因投资者押注产量缩减将支撑铜价，不过对于中国需求的担忧仍存在。0815GMT，伦敦期铜小跌0.17%至每吨5,086.50美元。期锌跌0.27%报每吨1,683美元。期铝涨0.06%至每吨1,567美元。